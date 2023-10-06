Премьер Чехии не одобрил решение Словакии придержать военную помощь Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на решение президента Словакии Зузаны Чапутовой, которая выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи из-за результатов выборов и смены правительства.

Об этом Фиала сказал в четверг в Гранаде, сообщило чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

"По понятным причинам мне трудно комментировать решение другой страны, но, надеюсь, не будет грубостью, если я скажу, что не считаю шаги Словакии удачными", – заявил Фиала.

"Украина нуждается в нашей помощи, и нуждается быстро, потому что она борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помочь Украине", – подчеркнул чешский премьер-министр.

Ранее у президента Словакии объяснили слова ее представителя о том, что она не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое потенциально будет иметь диаметрально противоположный курс, чем действующий кабинет.

По мнению президента Чапутовой, одобрение пакета военной помощи нынешним уходящим в отставку правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых будущих выборов.

В четверг Чапутова выступила с еще одним разъяснением, отметив, что Братислава должна продолжить военную помощь Украине, несмотря на смену правительства.

Напомним, Роберт Фицо и возглавляемая им политсила получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии и сейчас работают над формированием нового правительства страны.

Фицо ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.