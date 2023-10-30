Министр обороны Германии: Надо привыкать к мысли, что война в Европе возможна

Министр обороны Германии Борис Писториус призывает к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

Писториус считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – сказал министр.

Германия, по его словам, должна быть способна защитить себя, это касается как Бундесвера, так и общества: "Мы должны стать пригодными к войне".

В то же время, Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Писториус отверг обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент: "Быстрее, чем сейчас, не бывает". Он отметил, что был не только создан специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.

Но Бундесвер был заброшен в течение длительного времени, сказал Писториус. "Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев", – отметил он.

Но к концу этого десятилетия Германия будет в совершенно другом положении, заверил министр.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус в середине октября дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.