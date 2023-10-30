Министр обороны Германии: Надо привыкать к мысли, что война в Европе возможна
Министр обороны Германии Борис Писториус призывает к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.
Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".
Писториус считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе.
"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – сказал министр.
Германия, по его словам, должна быть способна защитить себя, это касается как Бундесвера, так и общества: "Мы должны стать пригодными к войне".
В то же время, Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
Писториус отверг обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент: "Быстрее, чем сейчас, не бывает". Он отметил, что был не только создан специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.
Но Бундесвер был заброшен в течение длительного времени, сказал Писториус. "Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев", – отметил он.
Но к концу этого десятилетия Германия будет в совершенно другом положении, заверил министр.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус в середине октября дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.