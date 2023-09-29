Ледники Швейцарии потеряли 10% своего объема за два года

Группа экспертов Швейцарской академии наук сообщила о резком ускорении таяния ледников в альпийской стране, которая потеряла 10% объема льда всего за два года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В Швейцарии, где находится больше всего ледников среди всех стран Европы, в 2023 году исчезло 4% общего объема ледников, что является вторым по величине снижением за один год после 6% в 2022 году. Этот год характеризовался самым большим таянием с момента начала измерений, сообщает комиссия Академии по наблюдению за криосферой.

"Ускорение драматическое: всего за два года было потеряно столько льда, сколько было потеряно за период между 1960 и 1990 годами. Два экстремальных года подряд привели к разрушению языков ледников и исчезновению многих меньших ледников", – говорится в сообщении академии.

Маттиас Гусс, председатель организации GLAMOS, которая участвовала в исследовании, сказал, что Швейцария уже потеряла до тысячи малых ледников и что "сейчас мы начинаем терять также большие и более важные ледники".

"Ледники – это послы изменения климата. Они очень четко показывают, что происходит, потому что они очень чувствительно реагируют на повышение температуры. Исследование еще раз подчеркивает, что необходимо действовать немедленно, если мы хотим стабилизировать климат, и если мы хотим спасти хотя бы часть ледников", – сказал он.

Команда исследователей отмечает, что "массовая потеря льда" произошла из-за зимы с очень низкими объемами снега, который выпадает на вершинах ледников и защищает их от воздействия прямых солнечных лучей, а также из-за высоких летних температур.

Пострадала вся Швейцария, где Альпы прорезают полосу через большую часть южной и центральной частей страны, а ледники в южных и восточных регионах таяли почти так же быстро, как и во время рекордной оттепели 2022 года.

Средняя потеря толщины льда составила до 3 метров в таких местах, как ледник Грис в Вале, ледник Базодино в южном кантоне (регионе) Тичино и ледниковая система Вадрет Перс на востоке Граубюендена.

Из-за глобальных изменений климата и таяния ледников в последнее время в Альпах часто находят альпинистов, которые исчезли много лет назад.

Так, в конце июля в швейцарских Альпах нашли немца, который исчез в 1986 году.

В 2022 году на леднике обнаружили останки самолета, разбившегося в горах более полувека назад.

В Австрии нашли погибшего в горах в 2001 году.