Гренландские ледники тают в пять раз быстрее, чем 20 лет назад

Глобальное потепление увеличило скорость таяния ледников в Гренландии в пять раз за последние 20 лет.

Об этом заявили в пятницу ученые из Копенгагенского университета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Таяние льда в Гренландии вызывает особое беспокойство, поскольку древний ледовый покров содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря по крайней мере на 6 метров, если он полностью растает.

Исследование тысячи ледников в этом районе показало, что скорость таяния вошла в новую фазу за последние два десятилетия, сказал агентству Андерс Анкер Бьорк, доцент кафедры наук о Земле и управления природными ресурсами Копенгагенского университета.

"Существует очень четкая корреляция между температурой, которую мы испытываем на планете, и изменениями, которые мы наблюдаем в том, как быстро тают ледники", – сказал Бьорк.

Ледники уменьшаются в среднем на 25 метров в год, по сравнению с 5-6 метрами около двух десятилетий назад. К такому выводу ученые пришли после изучения развития ледников в течение 130 лет с помощью спутниковых изображений и 200 тысяч старых фотографий.

Мир уже потеплел почти на 1,2°C выше доиндустриальной температуры, и 2023 год практически наверняка будет самым теплым за 125 тысяч лет, заявили ученые из Европейского Союза в начале этого месяца.

Таяние ледового покрова Гренландии вызвало 17,3% наблюдаемого повышения уровня моря между 2006 и 2018 годами, а ледники – 21%. В Гренландии насчитывается около 22 тысяч ледников.