Над Средиземным морем разбился американский военный самолет

Американский военный самолет разбился во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Об этом сообщило вечером в субботу Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), базирующееся в Штутгарте, передает "Европейская правда".

"Вечером 10 ноября американский военный самолет, который проводил учения в восточном Средиземноморье, потерпел крушение и упал", – говорится в сообщении.

О судьбе экипажа неизвестно ничего. В командовании отметили, что из уважения к семьям пострадавших не будут обнародовать дополнительную информацию о личном составе, который принимал участие в этой катастрофе.

Причины инцидента, произошедшего во время учений, сейчас выясняются.

"Однако мы можем с уверенностью сказать, что вылет самолета был связан исключительно с учениями, и нет никаких признаков враждебной деятельности", – отметило командование, пообещав предоставлять больше информации по мере развития ситуации.

Напомним, в США в сентябре разбился истребитель F-35 после того, как пилот катапультировался над Чарльстоном и приземлился на заднем дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Чарльстона.

Истребитель, который, по данным Корпуса морской пехоты США, находился на высоте всего около 1000 футов (300 метров), продолжал лететь 60 миль (100 километров), пока не упал в сельской местности вблизи Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.