В Германии задержали 15-летнего подростка, нелегально перевозившего мигрантов

В Германии задержали 15-летнего подростка, который пытался перевезти в фургоне 27 мигрантов через польскую границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Немецкое издание называет 15-летнего Каледа А. самым молодым когда-либо задержанным полицией за контрабанду мигрантов.

Инцидент произошел еще в сентябре. Сотрудники федеральной полиции остановили фургон со шведскими номерами, когда он пересекал мост между Пшевозом в Польше и Краушвицем в Саксонии. Во время проверки выяснилось, что за рулем находился 15-летний сириец.

Суд по делам несовершеннолетних приговорил сирийца к четырем неделям ареста за незаконный ввоз иностранцев в условиях, опасных для жизни, и вождение без прав. Однако Каледу А. не придется отбывать наказание, поскольку он уже находился под стражей в течение шести недель перед заседанием суда.

Единственное условие, выдвинутое судом, – он должен посещать школу без пропусков и поддерживать постоянный контакт со своим опекуном. После вынесения решения юного контрабандиста освободили.

Парень прибыл в Германию в 2021 году и был помещен в центр для несовершеннолетних без сопровождения взрослых в Апольде. По данным Bild, парня завербовал в контрабандисты тот же человек, который два года назад переправил его в Германию.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".