59% німців побоюються терактів у Німеччині на тлі конфлікту на Близькому Сході

Переважна більшість німців побоюється, що внаслідок війни на Близькому Сході великі терористичні атаки можуть статися і в Німеччині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення Німецького агентства преси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

59% респондентів відповіли, що вважають напади з великою кількістю жертв "дуже ймовірними" або "скоріше ймовірними". Однак лише 27% вважають, що терористичні атаки в країні "дуже малоймовірні" або "скоріше малоймовірні".

Серед можливих наслідків війни в Газі для Німеччини 25 відсотків респондентів найбільше побоюються можливих терористичних атак. 26 відсотків вважають, що їхній головний страх полягає в тому, що до Німеччини прибуде більше мігрантів з Близького Сходу.

На противагу цьому, лише 17% назвали зростання антисемітизму в Німеччині своїм головним занепокоєнням. Далі йдуть погіршення відносин з державами з мусульманським населенням (10 відсотків), страх перед зростанням цін на енергоносії (8 відсотків) і зростанням ворожості до мусульман (6 відсотків).

39% вважають позицію федерального уряду щодо війни в Газі збалансованою. З іншого боку, 32% вважають, що федеральний уряд занадто сильно стає на бік Ізраїлю. Лише 7 відсотків, з іншого боку, вважають, що німецькі політики занадто тісно пов'язані з палестинцями.

Як повідомлялося, Німеччина виділить ще 38 млн євро на гуманітарну допомогу жителям сектору Гази.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.