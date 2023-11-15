Палата представителей одобрила проект для избежания шатдауна без средств для Украины и Израиля

Палата представителей США во вторник поддержала проект о дополнительном финансировании для избежания остановки работы правительства, в который не включали средств для Украины и Израиля.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Принятие проекта, который спикер Майк Джонсон внес в выходные, произошло с широкой поддержкой от обеих партий. Далее он переходит на рассмотрение в Сенат, где его обещали поддержать лидеры и республиканцев, и демократов.

Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля. Уже утвержденное финансирование для работы федеральных органов заканчивается в полночь в пятницу.

Голосование с результатом 336 "за" (209 от демократов и 127 от республиканцев) и 95 "против" называют победой для нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

При этом предыдущий спикер Маккарти потерял должность по инициативе радикальных республиканцев именно потому, что в голосовании за предыдущий проект о дополнительном финансировании для правительства собрал достаточно голосов благодаря голосам от Демократической партии.

Впрочем, на этот раз представители этого крыла республиканцев сказали, что не будут выступать против Джонсона, поскольку проект является приемлемым компромиссом.

Дополнительное финансирование для программ в сфере военного строительства, поддержки ветеранов, транспорта, жилищной политики и развития городов, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов и медицины покрывает потребности до 19 января, а для других функций федерального правительства, включая оборону – до 2 февраля.

Ранее во вторник конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.