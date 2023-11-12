В Конгрессе США представили проект для избежания шатдауна без помощи Израилю и Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил в субботу временную программу финансирования, направленную на предотвращение шатдауна через неделю, но она быстро наткнулась на оппозицию со стороны Белого дома и многих законодателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В отличие от обычных постоянных резолюций (CR), которые финансируют федеральные учреждения в течение определенного периода, объявленная Джонсоном мера будет финансировать некоторые части правительства до 19 января, а другие – до 2 февраля. Республиканцы в Палате представителей надеются принять эту меру во вторник.

"Эта двухэтапная непрерывная резолюция является необходимым законопроектом, чтобы поставить республиканцев Палаты представителей в лучшую позицию для борьбы за победу консерваторов", – сказал Джонсон в своем заявлении после того, как объявил о плане республиканцам Палаты представителей.

Республиканский законопроект Палаты представителей не предусматривает дополнительного финансирования для помощи Израилю или Украине.

Палата представителей и Сенат, возглавляемый демократами, должны договориться о механизме финансирования, который президент Джо Байден сможет подписать как закон до пятницы, иначе существует риск четвертого частичного шатдауна за десятилетие, что приведет к закрытию национальных парков, прекращению выплаты заработной платы 4 миллионам федеральных служащих и подрыву целого ряда видов деятельности – от финансового надзора до научных исследований.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в релизе, что это предложение является "просто рецептом для большего республиканского хаоса и большего шатдауна". Она сказала, что "республиканцы в Палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, которое было отвергнуто членами обеих партий".

Сенатор-демократ Брайан Шац назвал законопроект Джонсона "чрезвычайно запутанным", добавив, что "вся эта ерунда стоит денег налогоплательщиков".

"Мы собираемся принять чистую краткосрочную бюджетную резолюцию. Вопрос лишь в том, сделаем ли мы это глупо и катастрофически, или сделаем как взрослые", – написал Шатц на Twitter (X).

Джонсон, который получил кресло спикера менее трех недель назад, может поставить под угрозу собственное политическое будущее, если его нынешний план не получит поддержки для принятия и он будет вынужден пойти на стандартную постоянную резолюцию, которую могут принять демократы.

Его предшественник, Кевин Маккарти, был отстранен от должности восемью республиканцами в начале прошлого месяца после того, как он предложил двухпартийную меру, направленную на предотвращение закрытия правительства 1 октября, когда начался 2024 финансовый год. Маккарти выбрал двухпартийный путь после того, как сторонники жесткой линии заблокировали республиканскую временную меру, которая должна была успокоить их.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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