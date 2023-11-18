Орбан пообещал "исправить ошибку" с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на съезде своей партии "Фидес" в субботу повторил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Текст речи Орбана опубликовало венгерское провластное издание Magyar Hirlap, сообщает "Европейская правда".

Часть речи премьера Венгрии была посвящена видению Европейского Союза, где, по его мнению, в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии". Среди них он упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении с ЕС, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

"Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют признаки коммунизма и даже якобинства", – заявлял Орбан.

Он также заявил, что Венгрия должна не выходить из Евросоюза, а менять его, потому что без "радикальных изменений" ЕС, по мнению Орбана, "просто развалится".

"Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом", – добавил он.

В последнее время Венгрия активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы ущемления прав венгроязычного меньшинства в Украине.

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

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