Президент Германии: Я потрясен антисемитской травлей на наших улицах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война Израиля против ХАМАС существенно влияет на немецкое общество.

Его заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер обеспокоен тем, насколько угрожает общественному миру в Германии насилие на Ближнем Востоке.

"Я поражен одобрением террора, антисемитской травлей на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это. Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране", – сказал немецкий президент.

Он заверил еврейскую общину Германии в дальнейшей солидарности и подчеркнул, что в Германии не потерпят проявлений антисемитизма.

Обращаясь к палестинской и арабской общинам Германии, Штайнмайер сказал, что у них тоже должно быть право выразить свою боль и отчаяние в связи с жертвами среди гражданского населения в секторе Газы. Он подчеркнул, что в Германии не должно быть ни антимусульманского расизма, ни безосновательных подозрений в отношении мусульман.

Он подчеркнул, что те, кто живут и хотят жить в Германии, должны соблюдать правила мирного сосуществования. Штайнмайер ожидает, что общество в Германии объединится против терроризма и антисемитских и антиизраильских выступлений.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

А немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.