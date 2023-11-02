Вице-канцлер Германии: Антисемитские акции требуют жесткого ответа

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в опубликованном в соцсетях федерального министерства экономики и защиты климата видео, сообщает DW.

Чиновник призвал мусульманские объединения четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подрывать собственное право на толерантность.

"Ответственность Германии за Холокост означает, что евреи должны иметь возможность жить свободно и безопасно в ФРГ, что они никогда больше не должны бояться открыто демонстрировать свою религию и свою культуру. Но именно этот страх вернулся", – отметил Хабек.

Вице-канцлер осудил антисемитизм и ненависть к Израилю, а также резко критиковал антисемитские тенденции среди некоторых мусульман, правых экстремистов и левых активистов.

"Нельзя терпеть антисемитизм в любой форме. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах ФРГ неприемлемы и требуют жесткого политического ответа", – подчеркнул Хабек.

Ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила о том, что деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun запрещена в Германии.

Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Шольц объявил о запрете на деятельность двух организаций. Представители Samidoun отпраздновали нападение ХАМАС в Берлине, раздавая сладости. ХАМАС классифицируется как террористическая организация в ЕС и США.

Он также пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.

Ведомство по охране конституции предполагает, что в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Количество сторонников Samidoun неизвестно, но, вероятно, оно значительно меньше.