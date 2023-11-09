Шольц назвал антисемитские инциденты позором для Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал антисемитские инциденты в Германии позором для страны.

Как пишет "Европейская правда" соответствующее заявление он сделал в годовщину так называемой "Хрустальной ночи" – первой целенаправленной и управляемой нацистами массовой акции против евреев, сообщает Tagesspiegel.

"Я глубоко возмущен и мне стыдно", – сказал канцлер в четверг, выступая в синагоге Бет-Цион в Берлине.

Любая форма антисемитизма отравляет общество, считает Шольц.

"Не имеет значения, является ли антисемитизм политически мотивированным или религиозным, идет ли он слева или справа, маскируется ли под искусство или под академический дискурс, растет ли он здесь на протяжении веков или пришел в страну извне", – подчеркнул он.

Шольц обещает преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также тех, кто подстрекает к антисемитизму.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.