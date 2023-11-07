Шольц согласовал с главами земель более жесткую миграционную политику

Канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Reuters.

В течение последних недель правительство Шольца согласовало меры, которые облегчат депортацию мигрантов и сделают страну менее привлекательной для них, что резко контрастирует с политикой открытых дверей, проводимой Берлином во времена бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Целью встречи, длившейся более восьми часов, было заручиться поддержкой таких шагов со стороны земельных лидеров и рассмотреть жалобы местных властей на перегрузку земельной казны и инфраструктуры.

В результате правительство Шольца согласилось выплачивать землям и муниципалитетам по 7,5 тыс. евро на одного беженца со следующего года, а также осуществить авансовый платеж в размере 1,75 млрд евро в первой половине 2024 года.

Лидер центральной земли Гессен оценил общий объем помощи в 3,5 млрд евро.

Власти также намерены сэкономить около 1 млрд евро за счет сокращения льгот для искателей убежища, например, удвоив время до получения ими полных социальных выплат.

"Наша общая цель – остановить нелегальную миграцию", – сказал Шольц, назвав соглашение "историческим моментом".

Федеральное правительство также согласилось рассмотреть возможность предоставления убежища за пределами Европейского Союза, хотя Шольц выразил скептицизм относительно того, является ли это конституционно возможным и согласятся ли на это страны.

Беспокойство по поводу миграции возросло из-за увеличения количества просьб о предоставлении убежища.

Около 230 тысяч человек попросили убежища в Германии за первые девять месяцев этого года, что больше, чем за весь 2022 год.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которая сейчас занимает второе место в общенациональных опросах, опережая все три партии левоцентристской коалиции Шольца, стала первой партией, которая обратила внимание на беспокойство по поводу миграции.

В прошлом месяце Шольц заявил в парламенте, что демократические силы страны должны объединиться для решения таких вопросов, как миграция, чтобы противостоять "так называемой "Альтернативе", которая на самом деле – коммандос для разрушения".

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".