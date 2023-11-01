Правительство Германии согласовало проект, который упростит мигрантам доступ к рынку труда

Правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для искателей убежища.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По информации от источников, члены коалиции – социал-демократы, "Зеленые" и "Свободные демократы" – согласовали между собой проект изменений в законодательство.

Он предусматривает, что лица с временным разрешением на пребывание (которые технически должны покинуть страну, но по определенным причинам их нельзя депортировать) должны получать разрешение работать.

По официальным данным, таких лиц на конец 2022 года было около 248 тысяч.

В дополнение, существующий запрет работать для беженцев, проживающих в центрах приема беженцев, должен сократиться с 9 до 6 месяцев.

В то же время под новые правила не попадут люди, которые подали "явно необоснованные" заявки на получение убежища, или недостаточно подтвердили свою личность.

Сторонники таких изменений аргументируют, что в таком случае эти иммигранты из лиц, получающих социальную помощь, превращаются в налогоплательщиков, а рынок получает дополнительных работников для сфер, где ощущается дефицит.

Напомним, правительство Германии также подготовило проект закона, упрощающего депортацию нелегальных мигрантов.