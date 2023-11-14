Германия продлевает пограничный контроль с соседними государствами еще на 20 дней

Федеральное министерство внутренних дел Германии решило продлить усиленный пограничный контроль с соседними Польшей, Чехией и Швейцарией, который длится с 16 октября, еще на 20 дней.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Глава немецкого МВД Нэнси Фезер указала, что усиленный контроль нужен для борьбы с нелегальной миграцией, и с 16 октября федеральная полиция задержала около 90 человек, которые занимались незаконной перевозкой людей через границу.

"Мы продолжаем придавать особое значение тому, чтобы контроль имел как можно меньшее влияние на повседневную жизнь пассажиров, торговлю и путешествия", – заверила министр.

Фезер добавила, что хотела бы скорейшей отмены контроля, и считает, что для этого нужно как можно быстрее воплотить реформу системы предоставления убежища на уровне ЕС с комплексной защитой его внешних границ.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.