Венгрия проведет крупнейшие за последние годы военные учения

Венгрия запланировала на ноябрь проведение военных учений, которые станут крупнейшими за последние годы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Magyar Nemzet заявил начальник Генштаба Венгрии Габор Бёрёнди.

По его словам, развязанная РФ война против Украины заставила Венгрию "по-новому посмотреть на ситуацию" и "встряхнуть армию".

Бёрёнди рассказал, что во время двух предыдущих военных учений проверили готовность и скорость реагирования войск.

"В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, во время которых не только осуществим военные маневры в восьми населенных пунктах страны, но и оценим возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации", – сказал он.

Напомним, 11 сентября издание Financial Times сообщило, что НАТО на следующий год готовит крупнейшие совместные командно-штабные учения со времен холодной войны, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих.