Британская разведка сообщила, чем недовольны родные военных РФ

Разведывательное сообщество британского Министерства обороны заявило, что бесконечно длительное использование Россией военных без ротации в захватнической войне против Украины все чаще воспринимается как неприемлемое как самими оккупантами, так и их родными и близкими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в новой сводке ведомства.

Аналитики обратили внимание на то, что 7 ноября 2023 года жены российских солдат провели, вероятно, первую публичную уличную акцию протеста в Москве с момента вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что протестующие собрались в центре на Театральной площади и развернули плакаты с требованием забрать их близких, участвующих в агрессии РФ против Украины, подальше от линии фронта. Полиция разогнала митинг за считанные минуты, но требования протестующих остаются неизменными.

В сводке констатируют, что с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются примеры того, как российские жены и матери обращаются с протестами против условий службы своих близких.

Впрочем, указывают разведчики, драконовское российское законодательство пока не позволяет родственникам военнослужащих объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это сделали солдатские матери во время интервенции СССР в Афганистан в 1980-х годах.

Ранее разведывательное сообщество Великобритании проанализировало сообщения о наркомании и алкоголизме в рядах оккупационных войск РФ.

Британские разведчики также сообщали, что боеспособность российской армии снижена из-за проблем с психическим здоровьем у российских военных, утверждает Минобороны Великобритании.

Перед этим британская разведка высказала прогноз, что до выборов президента РФ, которые планируют в 2024 году, Кремль будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации.