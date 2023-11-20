Британська розвідка повідомила, чим невдоволені рідні військових РФ

Розвідувальна спільнота британського Міністерства оборони заявила, що нескінченно тривале застосування Росією військових без ротації в загарбницькій війні проти України дедалі частіше сприймається як неприйнятне як самими окупантами, так і їхніми рідними та близькими.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у новому зведенні відомства.

Аналітики звернули увагу на те, що 7 листопада 2023 року дружини російських солдатів провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві з моменту вторгнення РФ в Україну.

Зазначають, що протестувальники зібралися в центрі на Театральній площі та розгорнули плакати з вимогою забрати їхніх близьких, що беруть участь в агресії РФ проти України, подалі від лінії фронту. Поліція розігнала мітинг за лічені хвилини, але вимоги протестувальників залишаються незмінними.

У зведенні констатують, що з лютого 2022 року в соцмережах щодня з'являються приклади того, як російські дружини та матері звертаються з протестами проти умов служби своїх близьких.

Втім, вказують розвідники, драконівське російське законодавство поки що не дозволяє родичам військовослужбовців об'єднатися у впливову лобістську силу, як це зробили солдатські матері під час інтервенції СРСР в Афганістан у 1980-х роках.

Раніше розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала повідомлення про наркоманію та алкоголізм у лавах окупаційних військ РФ.

Британські розвідники також повідомляли, що боєздатність російської армії знижена через проблеми з психічним здоров’ям у російських військових, стверджує Міноборони Великої Британії.

Перед цим британська розвідка висловила прогноз, що до виборів президента РФ, які планують у 2024 році, Кремль уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації.