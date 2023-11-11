Укр Рус Eng

В Баварии будут преследовать за антиизраильский лозунг "От реки до моря"

Суббота, 11 ноября 2023, 18:06

В немецкой Баварии теперь будут преследовать за популярный на пропалестинских митингах лозунг, который ставит под сомнение право Израиля на существование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что за употребление лозунга "От реки до моря", часто используемого на пропалестинских демонстрациях, грозит уголовное преследование.

В Германии пропалестинскому активисту впервые предъявили обвинение за антисемитизм

Тот, кто публично на любом языке будет использовать пропагандистский слоган запрещенной в Германии террористической организации ХАМАС, будет привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу по статье "Использование символов и знаков антиконституционных и террористических организаций".

По словам прокурора, правовая переоценка основывается на недавнем запрете министерством внутренних дел деятельности террористической организации ХАМАС и всех связанных с ней символов и лозунгов, а также сети "Самидун".

Лозунг "От реки до моря, Палестина будет свободной" ставит под сомнение или отрицает право Израиля на существование. Оно описывает стремление к созданию палестинского государства, простирающееся от Средиземного моря до реки Иордан, а следовательно, и на нынешней территории Израиля.

Власти Германии, чувствующие ответственность за роль страны в Холокости, активно осуждают антисемитские настроения. Канцлер Олаф Шольц обещает преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также подстрекающих к антисемитизму.

Вицеканцлер Роберт Габек ранее призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль Германия Ближний Восток