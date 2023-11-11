В Баварии будут преследовать за антиизраильский лозунг "От реки до моря"

В немецкой Баварии теперь будут преследовать за популярный на пропалестинских митингах лозунг, который ставит под сомнение право Израиля на существование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что за употребление лозунга "От реки до моря", часто используемого на пропалестинских демонстрациях, грозит уголовное преследование.

Тот, кто публично на любом языке будет использовать пропагандистский слоган запрещенной в Германии террористической организации ХАМАС, будет привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу по статье "Использование символов и знаков антиконституционных и террористических организаций".

По словам прокурора, правовая переоценка основывается на недавнем запрете министерством внутренних дел деятельности террористической организации ХАМАС и всех связанных с ней символов и лозунгов, а также сети "Самидун".

Лозунг "От реки до моря, Палестина будет свободной" ставит под сомнение или отрицает право Израиля на существование. Оно описывает стремление к созданию палестинского государства, простирающееся от Средиземного моря до реки Иордан, а следовательно, и на нынешней территории Израиля.

Власти Германии, чувствующие ответственность за роль страны в Холокости, активно осуждают антисемитские настроения. Канцлер Олаф Шольц обещает преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также подстрекающих к антисемитизму.

Вицеканцлер Роберт Габек ранее призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поражен антисемитизмом в Германии.