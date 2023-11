В ЕС поддержали решение Финляндии призакрыть границу с Россией

Глава Евросовета Шарл Мишель заявил о поддержке Финляндии, которая решила ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мишель заявил в своем профиле в Twitter (Х).

Он выразил полную солидарность с финским премьером Петтери Орпо и Финляндией в связи с решением об ограничении пересечения восточной границы.

"Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки России инструментализировать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией", – подчеркнул Мишель.

