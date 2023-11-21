В ЕС поддержали решение Финляндии призакрыть границу с Россией
Глава Евросовета Шарл Мишель заявил о поддержке Финляндии, которая решила ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Мишель заявил в своем профиле в Twitter (Х).
Он выразил полную солидарность с финским премьером Петтери Орпо и Финляндией в связи с решением об ограничении пересечения восточной границы.
"Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки России инструментализировать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией", – подчеркнул Мишель.
Full solidarity with @petteriorpo and Finland for the decision to restrict crossings on the Eastern border. Grateful for Finland’s effective efforts to protect Europe’s external border.— Charles Michel (@CharlesMichel) November 20, 2023
Attempts by Russia to instrumentalise vulnerable migrants will be met with appropriate…
В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.
Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.
По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду готова закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.