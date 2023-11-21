В ЕС поддержали решение Финляндии призакрыть границу с Россией

Глава Евросовета Шарл Мишель заявил о поддержке Финляндии, которая решила ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мишель заявил в своем профиле в Twitter (Х).

Он выразил полную солидарность с финским премьером Петтери Орпо и Финляндией в связи с решением об ограничении пересечения восточной границы.

"Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки России инструментализировать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией", – подчеркнул Мишель.

Full solidarity with @petteriorpo and Finland for the decision to restrict crossings on the Eastern border. Grateful for Finland’s effective efforts to protect Europe’s external border.



Attempts by Russia to instrumentalise vulnerable migrants will be met with appropriate… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 20, 2023

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду готова закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.