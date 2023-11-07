Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина стала главным толчком к тому, чтобы Евросоюз серьезно начал готовиться к новому расширению, и что отказ от него был бы стратегической ошибкой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ в Брюсселе.

Дмитрий Кулеба напомнил, что отчет Еврокомиссии по расширению, который опубликуют 8 ноября и выразят в нем оценку прогресса Украины в "кандидатских" реформах, касается не только Украины, а всех стран на пути к вступлению в ЕС.

"Безусловно, Украина является движущей силой. И я откровенно сегодня на встречах говорил, что Украина вывела ЕС из "комы расширения". Где-то более 10 лет Евросоюз "находился в коме" и отказывался расширяться. Сейчас настроения абсолютно изменились. Благодаря нам страны Западных Балкан получили шанс двигаться к членству, Молдова получила шанс. Поэтому сейчас для ЕС, скажем так, допустить стратегическую ошибку в вопросе расширения – это будет означать снова впасть в кому. А они себе этого просто уже не могут позволить", – заявил Кулеба.

По его словам, этот вопрос откровенно обсуждали с членами Еврокомиссии и еврокомиссары разделяют такое мнение.

"ЕС не может себе позволить потерять этот исторический момент – расширить свои границы, общий рынок и расширить свое влияние на континенте, влияние своих ценностей и принципов", – добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, СМИ стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после выполнения всех семи критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в отчете Еврокомиссии будут "сдержанными", но финальное решение лидеров по открытию переговоров еще впереди.

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