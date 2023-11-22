Тисячі освітян відновлюють страйк у Литві

У Литві вчителі відновлюють протести, вимагаючи більшого підвищення зарплат, ніж пропонує уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Профспілка працівників освіти Литви (LŠDPS) у середу відновлює страйк вчителів і організовує мітинг біля Сейму.

Андрюс Навіцкас, голова профспілки, повідомив, що у страйку планують взяти участь понад 3 000 вчителів і понад 200 навчальних закладів.

За його словами, очікують, що цей страйк буде більшим, ніж попередній, що відбувся місяць тому, але не прогнозує, як довго він триватиме.

LŠDPS і Міністерство освіти, науки і спорту мають розбіжності щодо оплати праці вчителів, навантаження та зменшення кількості учнів у класах, що призвело до страйку наприкінці вересня, який був тимчасово призупинений у середині жовтня.

У бюджеті на наступний рік уряд пропонує підвищити зарплату вчителям у два етапи: на 10% з січня і ще раз на стільки ж з вересня, в результаті чого середня зарплата вчителя зросте до 130% від середньої зарплати по країні.

LŠDPS, однак, хоче, щоб наступного року зарплату вчителям підвищили двічі – щоразу на 15%. За словами міністерства, у державному бюджеті немає фінансових можливостей для виконання цієї вимоги.

Минулого місяця чотири інші профспілки працівників освіти підписали колективну угоду з Міністерством освіти, науки і спорту.

Нагадаємо, на початку літа у Румунії вчителі страйками домоглися підвищення зарплати.