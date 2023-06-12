В Румынии учителя забастовками добились повышения зарплаты

В Румынии учителя прекратят трехнедельную всеобщую забастовку после того, как правительство частично удовлетворило их требования по заработной плате.

Об этом заявили в понедельник румынские профсоюзы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Профсоюзы педагогов требовали повышения заработной платы на 25% для всех работников, а также – инвестиций для улучшения инфраструктуры и учебных принадлежностей, и повышение заработной платы для новых учителей как минимум до среднего уровня по стране.

Новый учитель в Румынии получает чуть меньше 2400 леев (521 доллар США) в месяц, что не намного больше половины средней зарплаты по стране, которая составляет 4554 лея.

В понедельник правительство чрезвычайным декретом повысит заработную плату учителей на 25% с июня, оценивая финансовые затраты на этот шаг в 2,7 миллиарда леев (586,10 млн долларов США).

Он также предоставит преподавательскому составу одноразовые ежегодные премии благодаря финансированию ЕС до 2027 года.

В то же время правительство выровняет зарплаты новых учителей к средней по стране только поэтапно с 2024 года в соответствии с новым законопроектом о заработной плате в государственном секторе, который еще должен быть обнародован и утвержден.

Румынские учителя объявили забастовку 22 мая впервые с 2005 года, и тысячи людей протестовали в городах Румынии в условиях двузначной инфляции и высоких процентных ставок, а также низкого доверия к государственным институтам.

Очередной масштабный протест учителей состоялся 10 июня.

Работники здравоохранения, полиции и железной дороги также устроили акции протеста по поводу оплаты труда, нехватки кадров и условий труда, предупреждая о возможных забастовках.

В этом году правительство Румынии собрало меньше доходов, чем планировало, и находится под давлением необходимости снизить бюджетный дефицит до уровня ниже установленного Европейской комиссией предельного показателя в 3% ВВП до конца 2024 года.