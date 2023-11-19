Глава Сейма Латвии: Нужно обеспечить поражение РФ на поле боя

Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня назвала российскую агрессию глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на торжественном заседании парламента по случаю 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, сообщает Delfi.

По ее словам, Латвия ежедневно ощущает на своих границах гибридную угрозу со стороны Беларуси, которая поддерживает российскую агрессию.

"Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметила Миериня.

Спикер Сейма Латвии подчеркнула, что необходимо способствовать укреплению НАТО, а значит, и безопасности Латвии, завершив создание единого и свободного европейского пространства, в которое входит и Украина.

"Наш ответ на российскую агрессию и впредь будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, промедления и усталости", – убеждена Миериня.

Накануне латвийский президент Эдгарс Ринкевичс вспомнил капрала Виталия Смирнова, который недавно погиб, борясь за свободу Украины.

Ранее Ринкевичс призвал ЕС покупать снаряды для Украины за своими пределами, поскольку сам Евросоюз не успевает предоставить артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.

Перед этим президент Латвии заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".