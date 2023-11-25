Байден назвал вероятную причину, по которой ХАМАС атаковал Израиль

Президент США Джо Байден считает, что сближение Соединенных Штатов с Саудовской Аравией стало одной из причин нападения боевой группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

"Я не могу доказать..., но я считаю, что одной из причин, почему ХАМАС нанес удар, было то, что они знали, что я очень тесно сотрудничаю с саудитами и другими странами региона, чтобы принести мир путем признания Израиля и его права на существование", – отметил американский лидер.

Он добавил, что на саммите G20 он смог добиться принятия резолюции, в которой говорилось о планах построить железную дорогу через весь Ближний Восток до Саудовской Аравии, Израиля и далее в Европу.

"Вся идея в этом: существует огромная заинтересованность – и я думаю, что большинство арабских стран знают об этом – в координации действий друг с другом изменить динамику в регионе ради долговременного мира. И это то, над чем я собираюсь продолжать работать", – пояснил Байден.

Ранее президент США приветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Перед этим в Белом доме заявили, что террористические действия группировки ХАМАС против Израиля являются геноцидом.

В то же время Байден заявлял, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.