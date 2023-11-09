Госдеп: Палестинская администрация могла бы управлять сектором Газы

Соединенные Штаты считают, что Палестинская национальная администрация является уместным органом, который в конечном счете мог бы управлять сектором Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, сообщает CNN.

Представительница Госдепа отметила, что Палестинская национальная администрация является единственным палестинским правительством, который возник благодаря соглашениям в Осло.

"Какими бы ни были ее недостатки, это правительство для палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Мы считаем, что в конечном счете голоса и стремления палестинцев должны быть в центре управления и безопасности в секторе Газы после окончания конфликта", – сказала Лиф.

По ее словам, Госдепартамент сейчас рассматривает все эти вопросы и хотел бы начать дискуссии по этому поводу как можно быстрее.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против возможной повторной оккупации Израилем Газы.

Перед этим старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявлял, что длительная оккупация сектора Газы не планируется.

Также стало известно, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора в понедельник попросил Нетаньяху о паузе в боевых действиях в секторе Газы