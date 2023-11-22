Байден приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден во вторник приветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

Правительство Израиля и ХАМАС согласились на четырехдневную паузу в боях, чтобы позволить освободить 50 заложников – женщин и детей, удерживаемых в Газе – в обмен на 150 палестинцев, заключенных в Израиле, и ввоз гуманитарной помощи в анклав.

Каждый дополнительный день прекращения огня будет предусматривать освобождение боевиками ХАМАС еще 10 заложников.

Байден отметил, что соглашение также должно вернуть домой больше американских заложников.

"Я очень рад, что некоторые из этих смельчаков... воссоединятся со своими семьями, когда это соглашение будет полностью реализовано", – сказал Байден в заявлении.

Он поблагодарил лидеров Катара и Египта за их "важное лидерство" в достижении соглашения, а также поблагодарил Израиль за согласие на длительную паузу в боях в Газе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи.

Он отметил, что в конце октября в рамках интенсивной дипломатии были освобождены два американских заложника.

"Сегодняшнее соглашение должно вернуть домой дополнительных американских заложников, и я не остановлюсь, пока их всех не освободят", – сказал Байден.

Кабинет министров Израиля уже одобрил это соглашение.