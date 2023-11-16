Байден к Нетаньяху: Оккупация Газы будет большой ошибкой

Президент США Джо Байден заявил, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, Байден сказал журналистам в среду.

По словам Байдена, он сказал Нетаньяху, что он не верит в окончание войны, пока не будет достигнуто решение о создании двух государств.

"Я четко дал понять Израилю, что считаю их оккупацию Газы большой ошибкой", – подчеркнул он.

Байден также сказал, что "нереалистично" ожидать от Израиля прекращения его военных действий, учитывая угрозы высокопоставленных чиновников ХАМАС, что они намерены снова напасть на Израиль, а также их прошлые "ужасные" действия.

"ХАМАС уже публично заявил, что они планируют снова напасть на Израиль, как они это делали раньше, когда отрезали головы младенцам", – сказал Байден.

Таким образом он повторил заявление, которое сделал в прошлом месяце, что видел изображения обезглавленных младенцев. В прошлом месяце Белый дом объяснил, что американские чиновники не видели доказательств таких преступлений ХАМАС, и отметил, что Байден имел в виду сообщения в новостях о таких действиях.

Пока не понятно, на каких фактах базируется новое заявление Байдена, и появились ли новые разведывательные данные, подтверждающие, что младенцам отрубали головы.

Байден также защитил решение Израиля направить войска в госпиталь Шифа, заявив, что использование ХАМАС заведения вопреки международным нормам является "военным преступлением".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник подчеркнул, что Израиль не может оставаться в Газе после войны. По его словам, "палестинские власти должны вернуться в Газу"

Госсекретарь США Энтони Блинкен также предупредил, что Израиль не может снова оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.



