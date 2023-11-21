Белый дом обвинил ХАМАС в геноциде против Израиля

В Белом доме заявили, что террористические действия группировки ХАМАС против Израиля являются геноцидом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"То, чего хочет ХАМАС, не ошибитесь, – это геноцид. Они хотят стереть Израиль с лица земли. Они неоднократно заявляли об этом публично – фактически, совсем недавно", – отметил он.

Кирби подчеркнул, что ХАМАС не собирается останавливаться, ведь боевики пообещали повторить нападение на Израиль, которое они совершили 7 октября.

"А что произошло 7 октября? Убийство. Убийство невинных людей в их домах или на музыкальном фестивале. Это намерения геноцида", – отметил представитель Белого дома.

В то же время он добавил, что в Газе слишком много жертв среди гражданского населения, и заверил, что США продолжат призывать Израиль "быть максимально внимательными и осторожными" во время проведения операции в секторе Газа.

"Но Израиль не пытается стереть палестинский народ с лица земли. Израиль не пытается стереть с лица земли Газу. Израиль пытается защитить себя от террористической угрозы геноцида", – резюмировал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа, где военную операцию против боевиков ХАМАС проводит Израиль, заявив, что это не приведет к достижению мира.

Перед этим Байден заявлял, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.