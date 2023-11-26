Возле Греции затонуло грузовое судно: 13 членов экипажа пропали без вести

Возле греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, в результате чего 13 членов экипажа пропали без вести.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP со ссылкой на местные власти.

Судно Raptor, зарегистрированное на Коморских островах, направлялось в турецкий Стамбул из египетской Александрии, перевозя 6 тысяч тонн соли, сообщила береговая охрана.

Экипаж судна состоял из 14 человек, среди которых было восемь египтян, четыре индийца и двое сирийцев. Корабль сообщил о механической проблеме в 7 утра в воскресенье, послал сигнал бедствия и вскоре после этого исчез примерно в 8 км к юго-западу от острова Лесбос.

По словам береговой охраны, спасти удалось одного египтянина. Восемь торговых судов, два вертолета и один фрегат греческого флота ищут выживших. Три судна береговой охраны не смогли добраться до района аварии из-за неспокойного моря, сообщила пресс-секретарь ведомства.

Ранее сообщалось, что сильные штормы и наводнения привели к гибели девяти человек по всей Турции, включая моряка на судне Kafkametler, которое затонуло у черноморского побережья.

Еще одно грузовое судно Pallada под флагом Камеруна село на мель возле Эрегли в Турции и раскололось на две части. Все 13 членов экипажа, граждане Украины, были спасены.

Перед этим по меньшей мере пять человек погибли после того, как лодка с мигрантами в штормовую погоду перевернулась возле турецкого курорта Чешме.