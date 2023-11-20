Штормы и наводнения унесли жизни девяти человек в Турции

Сильные штормы и наводнения привели к гибели девяти человек по всей Турции, включая моряка на судне Kafkametler, которое затонуло у черноморского побережья.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Судно Kafkametler под турецким флагом затонуло в воскресенье, столкнувшись с волнорезом возле города Эрегли, что примерно в 200 километрах к востоку от Стамбула.

ФОТО: АР

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что судно, которое направлялось в западный турецкий порт Измир, несколько раз врезалось в волнорез, прежде чем затонуло.

Спасатели после того, как непогода несколько утихла, нашли тело судового повара. Еще одиннадцать членов экипажа Kafkametler считаются пропавшими без вести.

Еще одно грузовое судно Pallada под флагом Камеруна село на мель возле Эрегли и раскололось на две части. Все 13 членов экипажа, граждане Украины, были спасены.

Зато в самом Эрегли погибли по меньшей мере три человека, а в юго-восточных турецких провинциях Диярбакыр и Батман – пятеро после того, как их смыло паводковыми водами, вызванными сильными дождями.

По словам министра внутренних дел Али Ерликайи, среди жертв – бабушка и трое ее внуков, еще около 50 человек получили ранения.

Турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч в свою очередь сообщил, что из-за повышения уровня воды заключенные из тюрьмы Эрегли были переведены в соседние учреждения.

В Болгарии штормовой ветер, сильный дождь и снег в воскресенье унесли жизни двух человек и привели к перебоям в электроснабжении. Власти объявили чрезвычайное положение в черноморском городе Варна.