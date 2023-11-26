Біля Греції затонуло вантажне судно: 13 членів екіпажу зникли безвісти

Біля грецького острова Лесбос затонуло вантажне судно, внаслідок чого 13 членів екіпажу зникли безвісти.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP з посиланням на місцеву владу.

Судно Raptor, зареєстроване на Коморських островах, прямувало до турецького Стамбулу з єгипетської Александрії, перевозячи 6 тисяч тонн солі, повідомила берегова охорона.

Екіпаж судна складався з 14 осіб, серед яких було вісім єгиптян, чотири індійці та двоє сирійців. Корабель повідомив про механічну проблему о 7 ранку в неділю, надіслав сигнал лиха та незабаром після цього зник приблизно у 8 км на південний захід від острова Лесбос.

За словами берегової охорони, врятувати вдалося одного єгиптянина. Вісім торгових суден, два вертольоти та один фрегат грецького флоту шукають тих, хто вижив. Три судна берегової охорони не змогли дістатися до району аварії через неспокійне море, повідомила речниця відомства.

Раніше повіломляли, що сильні шторми і повені призвели до загибелі дев'яти людей по всій Туреччині, включно з моряком на судні Kafkametler, яке затонуло біля чорноморського узбережжя.

Ще одне вантажне судно Pallada під прапором Камеруну сіло на мілину біля Ереглі в Туреччині й розкололося на дві частини. Усі 13 членів екіпажу, громадяни України, були врятовані.

Перед цим щонайменше п'ятеро людей загинули після того, як човен з мігрантами в штормову погоду перекинувся біля турецького курорту Чешме.