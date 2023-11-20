В Турции во время шторма раскололось пополам грузовое судно с украинским экипажем

В турецком порту Эрегли в результате шторма получило серьезные повреждения и разломилось на две части судно Pallada, принадлежащее молдовскому бизнесмену Валентину Ешану; на борту корабля были члены экипажа – украинцы.

Об этом Ешану рассказал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"С сожалением сообщаю, что одно из судов моей компании было серьезно повреждено, разломано надвое в порту Эрегли, Турция, где оно стояло на якоре, из-за разрушительного шторма, который пронесся по Черному морю в эти выходные", – отметил Ешану.

Отколовшаяся часть судна Pallada

Он добавил видео разрушительного шторма, с которым пыталось справиться грузовое судно.

Ешану сообщил, что экипаж – 13 человек – был спасен турецкими спасательными командами и находится в безопасности.

В беседе с Newsmaker Ешану отметил, что судно было застраховано, но неизвестно, выплатит ли страховая компания убытки. Он рассказал, что среди членов экипажа были граждане Украины и Азербайджана.

"Спасибо экипажу за то, что удержали судно на берегу, а моряки вовремя подняли тревогу, предотвратив еще большую катастрофу. Хочу сказать, что корабль противостоял шторму всю ночь с субботы на воскресенье, но утром на него налетела убийственная волна, которая накрыла все корабли в районе, такое явление бывает раз в несколько десятилетий", – отметил Ешану.

Он добавил, что, по его информации, семь кораблей получили серьезные повреждения в районе порта Эрегли, а три считались пропавшими без вести, один из которых позже был признан затонувшим.

Агентство Anadolu сообщило, что сухогруз стоял на якоре в порту Эрегли и раскололся на две части из-за шторма. Часть корабля, которую принесло к берегу, ударилась о бетонные стены порта и повредила амфитеатр на берегу.

ФОТО: АА

По данным турецких СМИ, сухогруз прибыл к турецкому побережью из Одессы.

Напомним, большую часть Болгарии накануне накрыли штормовой ветер и сильный дождь со снегом, в результате чего погибли два человека.