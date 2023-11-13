Возле Турции перевернулась лодка с мигрантами: пять погибших

По меньшей мере пять человек погибли после того, как лодка с мигрантами в штормовую погоду перевернулась возле турецкого курорта Чешме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на турецкую береговую охрану.

Отмечается, что еще шесть мигрантов были спасены. Продолжается поисково-спасательная операция двух других нелегалов, которые считаются пропавшими без вести.

По данным телеканала HaberTurk, мигранты пытались добраться до греческого острова Хиос. Информации о национальности нелегалов пока нет.

Многие лодки с мигрантами пытаются совершить опасное морское пересечение, чтобы добраться до греческих островов с турецкого побережья, надеясь в конце концов попасть в более богатые страны ЕС.

Другие нелегалы пытаются попасть в Грецию, пересекая реку, протекающую вдоль сухопутной границы между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в итальянском муниципалитете Сан-Лоренцо Нуово, что в провинции Витербо, произошел взрыв, который полностью разрушил приют для мигрантов.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони ужесточило условия заключения для перевозчиков нелегалов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.