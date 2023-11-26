Чехия будет компенсировать нехватку оружия для Украины коммерческими лицензиями на его поставки

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на армейских складах уже не осталось много вооружения, которое Прага могла бы отправить в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире Чешского телевидения, сообщает ČTK.

"Уже не так много военной техники, которую мы можем отправить в Украину. С другой стороны, мы будем пытаться компенсировать невозможность отправки вооружения из наших запасов, потому что мы не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность, экспортными лицензиями, которые мы предоставляем частным компаниям", – отметила Чернохова.

По ее словам, Чехия имеет свободные производственные мощности, чтобы помочь Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом.

"Конечно, некоторые страны, которые помогают РФ, передают ей свою технику, так же, как мы оснащаем Украину. Догнать и перегнать другую сторону в гонке вооружений непросто, и для Украины это может означать, что некоторые вещи идут не так, как в Киеве планировали заранее", – сказала Чернохова.

Ранее министерство обороны Чехии раскрыло перечень военной помощи, которую предоставило Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Общая сумма всей военной помощи Украине со стороны Чехии в течение полномасштабной российской агрессии превышает 6 млрд крон (241,5 млн евро). В нее вошли современная и советская техника и боеприпасы.

Среди прочего, Украина получила от Чехии 128 минометов 1971-1979 года выпуска и 17400 минометных снарядов, 62 танка 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства и 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, 131 боевую машину пехоты, выпущенные в период с 1973 по 1989 год, 1993 и 1999 годов.

Также Украина получила от Чехии более 30 тысяч единиц короткоствольного и более 11,2 тысячи – длинноствольного огнестрельного оружия, более 4,2 миллиона патронов неизвестного калибра, 645 противотанковых ракет, 17,4 тысячи минометных боеприпасов, 4900 ракет для ракетных установок, более 84,8 тысячи артиллерийских снарядов.

Список авиатехники содержит четыре вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства. Также в Украину Чехия поставляла перевязочные материалы и лекарства.

Напомним, в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.