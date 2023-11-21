Чехия получила все подаренные Германией танки Leopard

Все 14 танков Leopard 2A4, которые Чехия получила в подарок от Германии, уже в руках чешских солдат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Последняя единица боевого танка прибыла в Праславице несколько дней назад. Ремонтная машина прибудет в следующем году", – заявил во вторник заместитель министра обороны Чехии Франтишек Шульц. Солдаты 73-го танкового батальона, базирующегося в Праславице в Оломоуце, получили первый Leopard в декабре прошлого года.

Четырнадцать подержанных боевых танков Leopard 2A4 и одна ремонтно-эвакуационная машина были переданы Чехии в качестве подарка от соседней Германии за помощь Украине. Во время войны Чехия отправила Киеву несколько десятков старых версий советских танков Т-72.

Кроме тяжелой техники, подарок также включает в себя запчасти и трехлетнее сервисное обслуживание – все это, по некоторым оценкам, стоит около четырех миллиардов крон.

Во вторник Шульц заявил, что благодаря этим танкам удалось вывести чешско-немецкие отношения на новый уровень. "За полтора года мы продвинулись дальше, чем за последнее десятилетие, с нашим крупнейшим соседом", – сказал Шульц. Он напомнил, что Чехия находится в процессе присоединения к тендеру на закупку самых современных Leopard 2A8. Согласно предыдущему заявлению министра обороны Яны Черноховой, Чехия хотела бы получить 77 машин.

"Мы серьезно относимся к тяжелой технике", – сказал Шульц. Но он также напомнил о покупке американских истребителей F-35 или восьми многоцелевых американских вертолетов UH-1Y Venom и четырех боевых вертолетов AH-AZ Viper, полученных в этом году, в то время как Чешская Республика получит еще шесть старых Viper и два Venom в качестве подарка за поставку техники в Украину.

Как сообщалось, Чехия может не выполнить своих обязательств перед НАТО в следующем году – достижение целевого показателя расходов на оборону из бюджета объемом 2% от ВВП.

В июне чешский президент Петр Павел подписал закон, согласно которому Чехия должна ежегодно тратить на оборону не менее двух процентов своего ВВП, как это предусматривают договоренности в рамках НАТО.