Чехия раскрыла перечень военной помощи Украине с начала большой войны

Министерство обороны Чехии в пятницу раскрыло перечень военной помощи, которую предоставило Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документ чешского Минобороны.

Общая сумма всей военной помощи Украине со стороны Чехии в течение полномасштабной российской агрессии превышает шесть миллионов крон (241,5 миллиона евро). В нее вошли современная и советская техника и боеприпасы.

В перечне не везде приводится конкретная номенклатура вооружения, но приведен общий объем поставок и годы производства соответствующей техники.

Среди прочего, Украина получила от Чехии 128 минометов 1971-1979 года выпуска и 17400 минометных снарядов, 62 танка 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства и 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, 131 боевую машину пехоты, выпущенные в период с 1973 по 1989 год, 1993 и 1999 годов.

Также Украина получила от Чехии более 30 тысяч единиц короткоствольного и более 11,2 тысячи – длинноствольного огнестрельного оружия, более 4,2 миллиона патронов неизвестного калибра, 645 противотанковых ракет, 17,4 тысячи минометных боеприпасов, 4900 ракет для ракетных установок, более 84,8 тысячи артиллерийских снарядов.

Список авиатехники содержит четыре вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства. Также в Украину Чехия поставляла перевязочные материалы и лекарства.

Напомним, в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.