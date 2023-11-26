Чехія компенсуватиме брак зброї для України комерційними ліцензіями на його поставки

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на армійських складах вже не залишилося багато озброєння, яке Прага могла б відправити в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі Чеського телебачення, повідомляє ČTK.

"Вже не так багато військової техніки, яку ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми будемо намагатися компенсувати неможливість відправки озброєння з наших запасів, тому що ми не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми надаємо приватним компаніям", – зазначила Чернохова.

За її словами, Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії, про що також знають партнери за кордоном.

"Звичайно, деякі країни, які допомагають РФ, передають їй свою техніку, так само, як ми оснащуємо Україну. Наздогнати й перегнати іншу сторону в гонці озброєнь непросто, і для України це може означати, що деякі речі йдуть не так, як у Києві планували заздалегідь", – сказала Чернохова.

Раніше міністерство оборони Чехії розкрило перелік військової допомоги, яку надало Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Загальна сума всієї військової допомоги Україні з боку Чехії протягом повномасштабної російської агресії перевищує 6 млрд крон (241,5 млн євро). До неї увійшли сучасна й радянська техніка та боєприпаси.

Серед іншого, Україна отримала від Чехії 128 мінометів 1971-1979 року випуску та 17400 мінометних снарядів, 62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва та 13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років, 131 бойову машину піхоти, випущені в період із 1973 до 1989 року, 1993 та 1999 років.

Також Україна отримала від Чехії понад 30 тисяч одиниць короткоствольної та понад 11,2 тисячі – довгоствольної вогнепальної зброї, понад 4,2 мільйона набоїв невідомого калібру, 645 протитанкових ракет, 17,4 тисячі мінометних боєприпасів, 4900 ракет для ракетних установок, понад 84,8 тисячі артилерійських снарядів.

Список авіатехніки містить чотири гелікоптери Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва. Також в Україну Чехія постачала перев'язувальні матеріали та ліки.

Нагадаємо, у вересні Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.