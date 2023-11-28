Кулеба будет бойкотировать встречу ОБСЕ из-за уступок РФ со стороны председательствующей Македонии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", – заявил он.

Речь идет о заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября – 1 декабря, которое будет проходить в Северной Македонии в Скопье. Страна дала разрешение на въезд членов российской делегации и согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаварова, несмотря на то, что ранее авиапространство государства было закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Европейского Союза.

Представитель уточнил в комментарии "ЕвроПравде", что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел. На уровне посла украинская делегация будет присутствовать.

Николенко отметил, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего государства и лично главы МИД Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непоколебимую преданность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Он также поблагодарил Скопье за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время председательства.

"Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Произвольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году.

Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии.

При таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усиливать кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", – подчеркнул Олег Николенко.

Он отметил, что страны-участницы в нынешних обстоятельствах должны вместе работать над спасением ОБСЕ от России, но не посылать ей сигналов о возможности возвращения к "нормальному" сотрудничеству, как до 24 февраля 2022 года, поскольку эта страна развязала самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта.

"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел.

При этом Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Олег Николенко.

Напомним, на прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

На прошлой неделе правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российского самолета, перевозящего делегацию для участия в министерской встрече ОБСЕ. Болгария подтвердила, что для этого позволила его пролет через свое воздушное пространство.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Северная Македония присоединилась к этому решению

На прошлогодней министерской встрече ОБСЕ, которую принимала Польша, Варшава отказалась впустить Лаврова в страну.