Болгария подтвердила, что дала разрешение на пролет самолета с Лавровым

Болгария подтвердила данные о том, что дала разрешение на пролет над своим воздушным пространством самолета с российской делегацией во главе с главой МИД Сергеем Лавровым для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Болгарии, информирует "Европейская правда".

Как отметили в болгарском МИД, разрешение предоставили на основании запроса от коллег из Северной Македонии.

В ведомстве отметили, что предоставленное разрешение является временным и действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

В МИД Болгарии добавили, что это разрешение подпадает под исключения в применении режима санкций ЕС против Лаврова.

"Это разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются лицами, находящимися под санкциями ЕС, о чем прямо говорится в соответствующей ноте болгарской стороны", – говорится в сообщении.

Накануне посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что получила от болгарских властей разрешение на пролет самолета с Лавровым.

На прошлой неделе правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече ОБСЕ. При этом, по данным СМИ, против такого шага выступила министр обороны страны Славянка Петровская.