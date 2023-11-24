Северная Македония пустит Лаврова со свитой на встречу ОБСЕ

Правительство Северной Македонии на заседании в пятницу разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует пресс-релиз правительства в Скопье.

Решение северомакедонского правительства позволяет Министерствам обороны и иностранных дел "принимать дополнительные решения о выдаче разрешений на пролет и приземление российских самолетов во время тринадцатой министерской встречи в Скопье в период с 29 ноября по 1 декабря".

"Это дополнение соответствует регламенту ЕС и положениям ограничительных средств, которые предусматривают исключения из ограничений, о которых идет речь, для международных конференций, как-то саммит ОБСЕ в Скопье", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, и 24 журналиста – всего 85 человек.

Глава северомакедонского МИД Буяр Османи ранее говорил, что участие российской делегации в министерской встрече ОБСЕ под вопросом, потому что воздушное пространство его страны и соседних государств закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Европейского Союза против РФ.

Как известно, на прошлогодней министерской встрече ОБСЕ, которую принимала Польша, Варшава отказалась впустить Лаврова в страну. Этот шаг вызвал гнев Москвы, которая назвала отказ "беспрецедентным и провокационным".

Украина неоднократно призывала исключить Россию из ОБСЕ. В прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сейчас "убивает" организацию, добавив, что "легко себе представляет" ее без российского присутствия.