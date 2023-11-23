Три греческие компании перестали перевозить российскую нефть после давления США

Три крупные греческие судоходные компании в течение последних недель прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США, наложенных на отдельных перевозчиков нефти из РФ.

Об этом агентство Reuters узнало от участников рынка и подтвердило на основе данных о морских перевозках, сообщает "Европейская правда".

В последние недели транспортировки российской нефти прекратили греческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. По крайней мере до сентября-октября они были активными поставщиками российской нефти и топлива.

После этого перевозчики начали сокращать объемы перевозки нефти из РФ, а затем – отклонили запросы на суда для загрузки российской нефти, начиная с ноября.

Греческие компании, о которых идет речь, транспортировали российскую нефть в течение десятилетий и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний отказались от этого, чтобы избежать все больших санкционных рисков.

Как отмечает Reuters, решению греческих грузоотправителей предшествовало ужесточение санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

В октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые перевозили российскую нефть по цене выше установленного западными государствами лимита в 60 долларов за баррель. Позже под санкции попали еще три корабля.

Такое развитие событий является ударом для России, пишет Reuters, поскольку сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Как известно, в проекте нового пакета санкций ЕС содержится запрет продажи танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить попытки Москвы обойти западные санкции в отношении российской нефти с помощью "теневого флота".