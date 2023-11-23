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Три греческие компании перестали перевозить российскую нефть после давления США

Четверг, 23 ноября 2023, 17:11

Три крупные греческие судоходные компании в течение последних недель прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США, наложенных на отдельных перевозчиков нефти из РФ.

Об этом агентство Reuters узнало от участников рынка и подтвердило на основе данных о морских перевозках, сообщает "Европейская правда".

В последние недели транспортировки российской нефти прекратили греческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. По крайней мере до сентября-октября они были активными поставщиками российской нефти и топлива.

После этого перевозчики начали сокращать объемы перевозки нефти из РФ, а затем – отклонили запросы на суда для загрузки российской нефти, начиная с ноября.

Греческие компании, о которых идет речь, транспортировали российскую нефть в течение десятилетий и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний отказались от этого, чтобы избежать все больших санкционных рисков.

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Как отмечает Reuters, решению греческих грузоотправителей предшествовало ужесточение санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

В октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые перевозили российскую нефть по цене выше установленного западными государствами лимита в 60 долларов за баррель. Позже под санкции попали еще три корабля.

Такое развитие событий является ударом для России, пишет Reuters, поскольку сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Как известно, в проекте нового пакета санкций ЕС содержится запрет продажи танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить попытки Москвы обойти западные санкции в отношении российской нефти с помощью "теневого флота".

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