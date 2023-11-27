Правительство Польши наконец отреагировало на блокаду границы с Украиной

Министерство инфраструктуры Польши в понедельник сообщило, что обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады на границе, которую три недели организуют польские перевозчики.

Об этом говорится в сообщении министерства, которое цитирует "Европейская правда".

Польской министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "еЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС и разгружены на пограничных переходах Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальховице.

"Это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, чтобы пересечь украинско-европейскую границу", – пояснил Адамчик, добавив, что, по мнению протестующих, эта система "позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам".

Также глава Мининфраструктуры Польши обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адине Валеан с просьбой создать совместный комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной ("транспортный безвиз") на рынок автомобильных перевозок ЕС.

Напомним, что отмена этого соглашения является главным требованием польских протестующих.

С 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини".

Протестующие требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии; приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и их проверки.

Фермеры блокируют пограничный переход в Медыке на Прикарпатье с 23 ноября. С понедельника блокада должна стать круглосуточной и продлится до 3 января 2024 года.

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