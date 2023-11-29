Премьер Греции говорит, что "досадный инцидент" с Сунаком не повлияет на отношения с Британией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду назвал внезапную отмену запланированной встречи с британским коллегой Риши Сунаком в Лондоне "досадным инцидентом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Несмотря на отмену встречи с Сунаком, Мицотакис выразил уверенность, что это не окажет никакого влияния на двусторонние отношения.

"Этот досадный инцидент... не повлияет на греческо-британские отношения. Он имел положительный аспект, поскольку наша справедливая просьба о возвращении скульптур получила еще большую огласку", – сказал он во время встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

В ответ Сакелларопулу выразила уверенность в деле Греции, заявив: "Возвращение скульптур, просьба о котором выдвигалась с момента создания (современного греческого) государства, нашло понимание со стороны международного сообщества и британской общественности, что является значительным достижением. Справедливое требование нашей страны найдет отклик".

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

В правительстве Греции назвали решение отменить встречу "беспрецедентным" и "неуважением".

Даунинг-стрит, в свою очередь, обвинила Грецию в нарушении "заверения", что во время визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса тот не будет поднимать публично вопрос возвращения мраморов Парфенона.