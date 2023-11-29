Прем’єр Греції каже, що "прикрий інцидент" із Сунаком не вплине на відносини з Британією

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у середу назвав раптове скасування запланованої зустрічі з британським колегою Ріші Сунаком у Лондоні "прикрим інцидентом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Незважаючи на скасування зустрічі з Сунаком, Міцотакіс висловив упевненість, що це не матиме жодного впливу на двосторонні відносини.

"Цей прикрий інцидент... не вплине на грецько-британські відносини. Він мав позитивний аспект, оскільки наше справедливе прохання про повернення скульптур набуло ще більшого розголосу", – сказав він під час зустрічі з президенткою Катериною Сакелларопулу.

У відповідь Сакелларопулу висловила впевненість у справі Греції, заявивши: "Повернення скульптур, прохання про яке висувалося з моменту створення [сучасної грецької] держави, знайшло розуміння з боку міжнародного співтовариства і британської громадськості, що є значним досягненням. Справедлива вимога нашої країни знайде відгук".

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

В уряді Греції назвали рішення скасувати зустріч "безпрецедентним" і "неповагою".

Даунінг-стріт своєю чергою звинуватила Грецію в порушенні "запевнення", що під час візиту грецького прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса той не порушуватиме публічно питання повернення мармурів Парфенону.