Жертвами шторма "Сиаран" в Европе стали шесть человек

В четверг Западную Европу накрыл шторм "Сиаран", в результате которого погибли шесть человек, были закрыты школы, аэропорты и железнодорожное сообщение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Водитель грузовика погиб, когда на него упало дерево во Франции, а второй случай смерти произошел в Гавре, сообщают власти.

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Падение деревьев также привело к гибели женщины в столице Испании Мадриде и еще одной на юге Нидерландов, сообщили местные службы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Два человека погибли в бельгийском городе Гент – пятилетний ребенок и 64-летняя немка, которые находились в стране в гостях, сообщила прокуратура. Обе смерти были вызваны падением веток.

Во Франции 1,2 миллиона домохозяйств остались без электричества.

Шторм "Сиаран", который пришел по пятам после шторма "Бабет" две недели назад, был вызван мощным струйным потоком, налетевшим с Атлантики, вызвав сильный дождь и сильный ветер, которые уже вызвали сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Британии.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил журналистам, что кроме гибели водителя грузовика, ранения получили 15 человек, в том числе семь пожарных. По его словам, один человек получил серьезные ранения в северном французском городе Рубе.

Около 1300 человек пришлось переселить в кемпинги или приюты, а несколько домов были эвакуированы в городе Брест в департаменте Финистер после падения крана, сообщил Дарманен ранее в социальных сетях.

Тем не менее, шторм во Франции демонстрирует некоторые признаки ослабления: метеорологическая служба Meteo France снизила уровень опасности сильного ветра в Маше, Финистере и Кот-д'Армор с красного до оранжевого.

В Британии больше всего пострадали Нормандские острова, где были выбиты окна и сорвана крыша с одного дома на острове Джерси, что заставило семьи переехать в соседние отели.

Нидерландская авиакомпания KLM отменила сотни рейсов в и из Амстердама, международные поезда из столицы Нидерландов в Париж также были отменены, а судоходные пути на юго-западе страны были закрыты. Оператор аэропортов AENA сообщил, что в Испании было отменено 42 рейса.

Испанское государственное метеорологическое агентство AEMET также выпустило в четверг красное предупреждение для северных регионов Галисии и Кантабрии, где ожидаются волны высотой до 9 метров.