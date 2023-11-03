Жертвами шторму "Сіаран" у Європі стали шість людей

У четвер Західну Європу накрив шторм "Сіаран", в результаті якого загинули шість осіб, були закриті школи, аеропорти і залізничне сполучення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Водій вантажівки загинув, коли на нього впало дерево у Франції, а другий випадок смерті стався в Гаврі, повідомляє влада.

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Падіння дерев також призвело до загибелі жінки в столиці Іспанії Мадриді і ще однієї на півдні Нідерландів, повідомили місцеві служби з надзвичайних ситуацій і поліція.

Двоє людей загинули в бельгійському місті Гент – п'ятирічна дитина і 64-річна німкеня, які перебували в країні в гостях, повідомила прокуратура. Обидві смерті були спричинені падінням гілок.

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У Франції 1,2 мільйона домогосподарств залишилися без електрики.

Шторм "Сіаран", який прийшов по п'ятах після шторму "Бабет" два тижні тому, був спричинений потужним струменевим потоком, що налетів з Атлантики, викликавши сильний дощ і шалений вітер, які вже спричинили сильні повені в Північній Ірландії та деяких частинах Британії.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив журналістам, що окрім загибелі водія вантажівки, поранення отримали 15 осіб, в тому числі семеро пожежників. За його словами, одна людина отримала серйозні поранення в північному французькому місті Рубе.

Близько 1300 людей довелося переселити в кемпінги або притулки, а кілька будинків були евакуйовані в місті Брест у департаменті Фіністер після падіння крана, повідомив Дарманен раніше в соціальних мережах.

Тим не менш, шторм у Франції демонструє деякі ознаки послаблення: метеорологічна служба Meteo France знизила рівень небезпеки сильного вітру в Маші, Фіністері і Кот-д'Армор з червоного до помаранчевого.

У Британії найбільше постраждали Нормандські острови, де було вибито вікна і зірвано дах з одного будинку на острові Джерсі, що змусило сім'ї переїхати до сусідніх готелів.

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала сотні рейсів до і з Амстердама, міжнародні потяги зі столиці Нідерландів до Парижа також були скасовані, а судноплавні шляхи на південному заході країни були закриті. Оператор аеропортів AENA повідомив, що в Іспанії було скасовано 42 рейси.

Іспанське державне метеорологічне агентство AEMET також випустило в четвер червоне попередження для північних регіонів Галісії і Кантабрії, де очікуються хвилі висотою до 9 метрів.