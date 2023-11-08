Министр экономики Германии раскритиковал строгие к иностранцам иммиграционные органы страны

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие иммиграционные органы могут быть слишком враждебно настроены к иностранцам, что затрудняет решение проблемы дефицита рабочей силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

По данным Немецкого экономического института (IW), аналитического центра, в прошлом году немецкой экономике не хватало около 600 тысяч работников, и этот дефицит, вероятно, будет только расти со старением населения.

Поэтому немецкое правительство приложило усилия для привлечения квалифицированной рабочей силы из-за пределов ЕС, снизив требования к рабочим визам "Голубая карта", выдаваемым компаниями, и введя новую схему, которая позволяет иностранным гражданам искать работу в Германии.

Столкнувшись с растущим давлением дефицита рабочей силы, Хабек опасается, что законодательные изменения не будут иметь ожидаемого эффекта, отчасти из-за того, что в прошлом иммиграционные органы сосредотачивали внимание на отказе мигрантам во въезде.

"Меня больше всего беспокоит – если можно так откровенно сказать – то, что иммиграционные и визовые органы еще не перешли на новую систему", – заявил министр экономики на конференции Немецкой ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA) в Берлине.

Ранее в Германии были созданы административные структуры, которые враждебно относились к работникам из-за рубежа, которых воспринимали как чужаков, сказал Хабек, добавив, что "теперь мы должны четко заявить: теперь мы хотим их... пожалуйста, одобряйте это".

Его заявление перекликается с продолжающейся борьбой Германии с социальными вызовами, связанными с тем, что она стала объектом иммиграции после многих лет относительной изоляции. Хотя Германия нуждается в мигрантах для преодоления дефицита рабочей силы, стране трудно справиться с недавним всплеском нелегальной миграции.

Хабек подчеркнул, что Германия также должна использовать потенциал нелегальных мигрантов, поскольку она вряд ли может позволить себе быть придирчивой или идеологически заангажированной.

"Нам нужны все [те, кто хорошо себя зарекомендовал]", – сказал министр.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".