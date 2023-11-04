Эрдоган: Нетаньяху больше не является для нас собеседником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу после войны в Газе.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует Anadolu.

"Отныне мы вычеркнули его. Решение по этому вопросу я приму в ходе дискуссий, которые состоятся в рамках саммита Организации исламского сотрудничества. Однако полностью разорвать связи невозможно, особенно в международной дипломатии", – заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, совершаемые Нетаньяху поступки "не соответствуют тем заповедям, которые он упоминает".

"Нетаньяху – это тот, кто спровоцировал реакцию израильского народа и потерял поддержку своих граждан. Он хочет обеспечить поддержу своими массовым расправам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что делает этот человек, является чисто пиар-кампанией, популистским подходом", – считает Эрдоган.

Президент Турции отметил, что Анкара поддержит инициативы, которые позволят передать дела о "нарушениях прав человека и военных преступлениях Израиля" в Международный уголовный суд.

Турция отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против "продолжающихся бомбардировок осажденного сектора Газа", сообщило в субботу министерство иностранных дел страны.

Напомним, что Эрдоган также заявил, что Турция готова стать страной-гарантом сектора Газа, если возникнет такая ситуация.

Ранее сообщалось, что в США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы – для того, чтобы сохранить жизни гражданских.